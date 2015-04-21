Комитет ВР предлагает освободить религиозные организации от чрезмерного налогообложения

Парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять законопроект № 2226 как закон, освобождающий недвижимость религиозных организаций от налогообложения. Такое решение депутаты приняли после всестороннего обсуждения на заседании 20 апреля, сообщает ИРС.

В итоге Комитет поддержал такую редакцию дополнений в Налоговый кодекс Украины, освободив от налогообложения: объекты недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке и используются исключительно для обеспечения их уставной деятельности, включая те, в которых осуществляют деятельность основанные такими религиозными организациями благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и другие), кроме объектов недвижимости, в которых осуществляются производственная или хозяйственная деятельность".

Таким образом, от налогообложения освобождаются только те объекты недвижимости религиозных организаций и учрежденных ими благотворительных заведений, которые не используются для производственной и хозяйственной деятельности.

В своем обращении Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал представителей разных политических сил поддержать предлагаемые изменения ради создания надлежащих условий для совершения религиозными организациями своего общественно-важного служения.

Такую редакцию на заседании Комитета также поддержали представители Государственной фискальной службы, Министерства финансов Украины, Института религиозной свободы и представители Церквей разных конфессий.

Голосование за законопроект № 2226 планируется уже в этот четверг, 23 апреля. В этот же день в повестку дня Верховной Рады внесен на рассмотрение во втором чтении законопроекта № 1447 о предоставлении религиозным организациям права учреждать учебные заведения государственного стандарта образования. Большинство парламентских фракций поддержали эти инициативы в первом чтении.