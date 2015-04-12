В Пасхальную ночь Президент помолился с верующими разных церквей

В Пасхальную ночь Президент Украины Петр Порошенко с семьей - женой Мариной, детьми Евгенией, Александрой и Михаилом принял участие в праздничных богослужениях в нескольких храмах Киева.

Во Владимирском кафедральном соборе президентская семья вместе с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины, предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом, настоятелем храма протоиереем Борисом, верующими прошла Крестным ходом.

Следующим Президент посетил собор Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви. Там праздничную Пасхальную литургию провел Верховный архиепископ УГКЦ Святослав.

Далее Глава государства присоединился к праздничной молитве прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. В Трапезной церкви Службу отправил Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

Во всех святынях Петр Порошенко поздравлял верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.

Пресс-служба Президента Украины