ВР Украины приняла в первом чтении законопроект о предоставлении церквям права учреждать собственные школы

7 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 1447, предоставляющий религиозными организациями право учреждать учебные заведения госстандарта образования, указанную инициативу поддержали 259 народных избранника, сообщает ИРС.

Председатель Комитета по вопросам науки и духовности Лилия Гриневич отметила: "Сегодня любой человек, любой гражданин может самостоятельно учреждать частное учебное заведение, а религиозные организации не могут! И это следствие нашей постсоветской трактовки принципа отделения государства от церкви".

"Да, государство не имеет права вмешиваться в дела церкви, а церковь не должна вмешиваться в дела государства, но они могут взаимодействовать. И наиболее успешном это взаимодействие во всем мире является именно в сфере образования", – подчеркнула депутат.

Верховная Рада не стала принимать законопроект сразу в целом, но решила по сокращенной процедуре доработать его ко второму чтению. Накануне профильный Комитет ВР по вопросам науки и образования поддержал эту инициативу.