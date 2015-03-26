Президент Египта утвердил новые правила избрания коптского Патриарха

24 марта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил новые правила избрания коптского Патриарха, подготовленные Коптской Церковью. Документ был одобрен без каких-либо изменений.

В новых правилах отсутствуют или серьезно пересмотрены положения, не соответствующие нынешним реалиям Коптской Церкви. В частности, отныне в выборах Патриарха смогут принять участие представители коптских общин в диаспоре, которая сегодня насчитывает более двух миллионов человек. Также изменено процентное соотношение выборщиков от разных епархий и разных категорий участников, сообщает Благовест-инфо.

Новые правила состоят из 36 пунктов и гласят, что Патриархом может быть избран человек в возрасте от 45 до 64 лет, рожденный в коптской семье и пробывший монахом не менее 15 лет.

Выборы Патриарха относятся к сфере общинного права коптов, которые, в соответствии с конституцией Египта, имеют право выбирать своих духовных руководителей. Поскольку эта процедура гарантируется светским законодательством, правила выборов Патриарха должны утверждаться президентом республики.