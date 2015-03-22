Сумская власть запретила верующим УПЦ провести крестный ход в день Феодоровской иконы Божией Матери

Сумская власть запретила верующим Украинской Православной Церкви провести масштабный крестный ход 27 марта, в день памяти Феодоровской иконы Божией Матери, назвав его политическим мероприятием.

Такое решение было принято на внеочередном заседании исполкома, которое прошло 20 марта.

В частности, если ранее УПЦ получала разрешения властей на организацию подобных массовых мероприятий, то теперь этот вопрос вызвал неоднозначную реакцию.

На заседании исполкома рассматривалось обращение общины Преподобного Сергия Радонежского в Сумах о проведении религиозных мероприятий в день памяти Феодоровской иконы Божией Матери, 27 марта. В этот день планировался масштабный крестный ход, в рамках которого верующие хотели в течение дня обойти город Сумы. Подобное мероприятие ранее уже проводилось.

Однако член исполкома Максим Галицкий (представитель ВО «Свобода») предложил запретить крестный ход "в связи с напряженной социально-политической ситуацией в стране". По его словам, на этом фоне в Сумах могут произойти провокации и столкновения. Некоторые активисты поддержали его, посчитав крестный ход политическим мероприятием.

В результате никто из членов исполкома не проголосовал «за» это решение. Таким образом, крестный ход в этом году не состоится.

Феодоровская икона Божией Матери - почитаемая в Церкви чудотворная икона. В ВО «Свобода» напомнили, что она имеет отношение к Российской империи, поскольку считается одной из святынь дома Романовых.

По материалам ТопГород