ВР Украины рассмотрит проект закона об освобождении церквей от налога на недвижимость

Верховная Рада Украины включила в повестку дня сессии законопроект № 2226 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождения от налогообложения недвижимости религиозных организаций.

За это 18 марта проголосовало 263 народных депутата Украины, сообщает ИРС.

Большинство парламентских фракций поддержали эту инициативу, автором которой выступили депутаты Павел Унгурян и Нина Южанина с межфракционного депутатского объединения «За духовность, нравственность и здоровье Украины».

Законопроект № 2226 направлен на то, чтобы на законодательном уровне освободить религиозные организации от недавно введенного налога на недвижимость. Предпосылкой для этого стали противоречивые решения местных органов власти, которые часто или отказывались предоставлять налоговые льготы религиозным организациям, или выборочно и в дискриминационной форме освобождали от налогообложения только отдельные религиозные общины или конфессии.

Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики на заседании 4 марта поддержал принятие данной инициативы за основу и в целом в уточненной редакции, которая освобождает от налогообложения несколько сокращенный перечень церковной недвижимости.

По мнению Всеукраинского Совета Церквей, на сегодня законодателем определены более жесткие условия налогообложения недвижимого имущества для религиозных организаций, чем для малого и среднего бизнеса, а также владельцев промышленных зданий. "Считаем такой законодательный подход несправедливым и необоснованным", – отмечается в письме ВСЦиРО в парламент.

Главы церквей и религиозных организаций призвали народных избранников не обременять дополнительным налогом на недвижимость религиозные общины, которые существуют и содержат церковное имущество исключительно за счет пожертвований.