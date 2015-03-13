Киевсовет предоставил налоговые льготы всем Церквам, кроме УПЦ

Несмотря на заявления мэра Виталия Кличко, введено в действие Решение Киевского городского совета о ставках налога для объектов жилой и нежилой недвижимости, которое лишает льгот Украинскую православную церковь (Московского патриархата).

Согласно информации официального сайта Киевсовета и портала ЛИГА: Закон резонансное Решение от 28.01.2015 года № 58/923 вступило в силу 31 января, сообщает Институт религиозной свободы.

Предусмотрено, что ставки налога для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. метр базы налогообложения.

При этом ставка налога для объектов жилой и нежилой недвижимости для всех мест расположения (зональности), которые относятся к зданиям культовой и религиозной деятельности, установлена в размере 0,01 %, то есть 0,1218 грн. за 1 кв. метр в год.

Эта льготная ставка не распространяется на здания, сооружения и помещения, которые принадлежат приходам Украинской православной церкви”. Для них налоговая ставка составляет 12,18 грн. за 1 кв. метр в год.

“Никаких привилегий по признакам вероисповедания быть не может. Решение Киевсовета о лишении одной из церквей льготы на уплату налога на недвижимость противоречит Конституции и будет пересмотрено”, - заявил тогда мэр Киева Виталий Кличко, когда Киевсовет проголосовал это решение.

Исполнительный директор ИРС Максим Васин объяснил нововведение так: “Под приходом обычно понимается религиозная община, потому что в законе такой термин не используется. Поэтому вероятнее, что объекты недвижимости, находящиеся в собственности Киевской митрополии или других юридических лиц УПЦ (МП) за исключением религиозных общин, также воспользуются льготной ставке, принятой Киевсоветом”.

Ранее эксперт отметил, что городской председатель не имеет полномочий отменять решение городского совета как представительного органа. Однако согласно Регламенту Киевсовета он может только в 5-дневный срок остановить принятое Киевсоветом решение и внести его на повторное рассмотрение городского совета.

Следовательно, скорее всего, мэр Кличко не воспользовался своим правом остановить упомянутое решение Киевсовета, а лишь, возможно, будет добиваться рассмотрения Киевсоветом вопроса о внесении изменений в него.