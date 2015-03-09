В 2014 году численность населения Украины уменьшилась на 127 тыс. человек. Об этом соообщает Государственная служба статистики.

"Численность населения Украины в 2014 году составляла 45 млн 426 тыс. человек. По сравнению с 2013 годом, когда она составляла 45 млн 553 тыс. человек, сокращение составляет почти 127 тыс. Человек", – говорится в сообщении.

При этом, по сообщению Госстата, в 2013-м году население Украины уменьшилось на 158,7 тыс. человек.

В то же время несколько увеличилось количество лиц в возрасте до 17 лет – на конец 2014 года таких в Украине зарегистрировано 8 млн человек.

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