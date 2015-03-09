Порошенко выразил соболезнование по поводу смерти главы Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнование духовенству и верующим Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви по поводу смерти Главы епархии Архиепископа Григориса Буниатяна.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«С глубокой скорбью я воспринял известие о смерти Архиепископа Григориса Буниатяна. Из жизни ушел выдающийся церковный деятель, духовный лидер армянской общины Украины. Много усилий он прилагал для развития государственно-церковных взаимоотношений и налаживания конструктивного межконфессионального диалога. В наших сердцах навсегда останется светлая память о нем. Царство ему небесное!», - говорится в соболезновании главы государства.

Как сообщал УНИАН, 7 марта на 69-м году жизни в Харькове умер глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Григорис Буниатян.