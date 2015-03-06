В Украине хотят узаконить смс-благотворительность

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает внедрение благотворительности, которая осуществляется через отправку текстовых сообщений.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения позволят освободить благотворительные текстовые сообщения от налогообложения, что обеспечит перечисление на благотворительность всей заявленной абонентом суммы и предоставит возможность оператору телекоммуникаций компенсировать налоги, которые были уплачены в момент получения им предоплаты от абонента.

«Принятие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания благоприятных условий для внедрения благотворительных текстовых сообщений» позволит освободить от налогообложения и популяризировать современный и прозрачный вид сбора благотворительных средств», - считают разработчики законопроекта.

«Поскольку благотворительные текстовые сообщения будут освобождены от налогообложения, что даст возможность перечислять на благотворительные цели всю заявленную абонентом телекоммуникаций сумму, и учитывая популярность мобильной связи и легкость осуществления пожертвований, то именно этот вид осуществления благотворительности имеет все шансы стать достаточно популярным и настоящей альтернативой нередко непрозрачному и мошенническому стихийном сбору средств в благотворительные ящики», - говорится в пояснительной записке.

zaholovok.com.ua