Кабмин Украины возобновляет работу Комиссии по правам религиозных организаций

Комиссия по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций возобновит свою работу. Это следует из Постановления Кабмина Украины от 4 марта 2015 года № 85, которым уточняется руководство и состав данной Комиссии, сообщает ИРС.

Указанное решение принято во исполнение поручения Премьер-министра Украины по результатам встречи с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций в октябре 2014 года.

Комиссия по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций будет работать как межведомственный орган в составе заместителей министров и представителей церквей и религиозных организаций. Председателем Комиссии является Вице-премьер-министр – Министр культуры Украины Вячеславом Кириленко, а заместителем председателя Комиссии определен Первый заместитель Министра культуры. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Минкультуры.

Основными задачами Комиссии является содействие координации действий органов исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций и подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в сфере государственно-конфессиональных отношений.