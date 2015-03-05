На Покров будет отмечаться государственный праздник - День защитника Отечества
13:37, 05 марта 2015Государство
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5 марта Верховная Рада Украины установила праздничным днем День защитника Украины 14 октября.
Соответствующий законопроект (№2187) за основу и в целом поддержали 244 депутата.
14 октября Святая Православная Церковь отмечает большой праздник - день Покрова Пресвятой Богородицы. Вместе с тем, в этот же день отмечается День покровительства украинского казачества.
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