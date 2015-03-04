Депутаты подготовили законопроект по усилению социальной защиты детей из зоны АТО

Ряд депутатов внесли в Раду законопроект, защищающий детей, оказавшихся в сложных жизенных обстоятельствах.

Для рассмотрения в Верховной Раде подготовлен законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми", который предусматривает усиление защиты прав детей, в частности детей, которые были перемещены из зоны проведения АТО. Об этом сообщает "Деловая Столица" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Один из авторов законопроекта, Уполномоченный Президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Ирина Геращенко подчеркнула, что народные депутаты будут настаивать на неотложном рассмотрении законопроекта, "чтобы тысячи украинских детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в связи с российской агрессией, получили дополнительные гарантии защиты". Она считает, что ВР должна рассмотреть в первом чтении этот законопроект уже в марте.

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, который также является автором законопроекта, отметил: "Некоторые положения законопроекта, такие, как определение, кто такие "дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах", нужно было принять еще 20 лет назад".

"Еще до начала вооруженного конфликта на Востоке Украины на учете социальных служб находилось более 386 000 семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в которых воспитывалось более 609 000 детей. Сегодня в стране более миллиона перемещенных лиц, поэтому мы понимаем, что эта проблема усугубляется и государство должно быть готово оказать помощь каждой такому ребенку", - сказал Николай Кулеба.

Кроме того, отметил он, данным законопроектом устанавливается, что государство должно нести ответственность за отселение детей, которые оказались или могут оказаться в зоне военных действий или вооруженных конфликтов, в безопасные районы; осуществление поиска членов семьи ребенка, если он по определенным причинам остался без присмотра родителей; розыск и возвращение в Украину всех детей, которые были незаконно вывезены за ее пределы.

"Данный законопроект также создает условия для быстрого устройства в семьи граждан Украины детей-сирот, которые перемещены из зоны АТО и других категорий детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - отметил Уполномоченный по правам ребенка. Он добавил, что таких детей-сирот более 1500, из которых почти 450 остались без документов.

В свою очередь народный депутат, председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, которая также является автором законопроекта, подчеркнула, что для упрощения процедуры усыновления и устройства в другие формы семейного воспитания детей-сирот, перемещенных из зоны АТО, предлагается функция по решению судьбы этих детей передать органам опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. Это позволит разблокировать процесс усыновления и устройства в приемные семьи, детские дома семейного типа детей-сирот, документы которых утрачены, и позаботиться о тех детях, которые потеряли родителей в вооруженном конфликте.

*** На сегодняшний день минимальный уровень выплат составляет 784 гривны для одного переселенца. Однако Минсоцполитики планирует повысить уровень помощи семьям-переселенцам. Они могут рассчитывать максимум на 2,4 тыс грн помощи от государства.