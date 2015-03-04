В Украине информационное пространство будут контролировать милиция и налоговая

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к Закону Украины «О защите общественной морали».

Такое сообщение 3 марта размещено на сайте Главы государства, сообщает Институт религиозной свободы.

Согласно закону № 173-VIII от 10.02.2015 года, из Закона Украины «О защите общественной морали» исключаются положения по определению статуса и полномочий Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Кроме профильной Комиссии из перечня контролирующих органов в сфере защиты общественной морали были изъяты Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и Министерство юстиции Украины. В частности, именно Минюст осуществляет государственную регистрацию печатных СМИ и информационных агентств как субъектов информационной деятельности.

Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере защиты общественной морали остался в пределах компетенции МВД, Государственной фискальной службы, Минкультуры, Госкино, Госкомтелерадио и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Как сообщал ИРС, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины отметило, что этот закон содержит "риски чрезмерной либерализации сферы обращения и распространения в украинском обществе продукции сексуального или эротического характера, а также продукции, содержащей пропаганду культа насилия, жестокости, порнографии и т.п.".

Принятый закон предоставляет возможность без заключения Комиссии распространять продукцию сексуального или эротического характера, в частности печатную и полиграфию. Зрелищные мероприятия такого характера так же смогут проводиться без государственного надзора со стороны Комиссии. Также без заключения Комиссии будет разрешена продажа, прокат и публичная демонстрация в кинотеатрах и видеозалах аудио-, радио-, кино-, видеопродукции сексуального характера или с элементами эротики.

Учитывая это, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций просил Президента Порошенко отправить принятый закон на повторное рассмотрение с целью четкой регламентации компетенции других контролирующих органов, к которым должны были перейти полномочия ликвидированной Комиссии.

Представители парламентской коалиции активно выступали за ликвидацию Комиссии, объясняя это существованием других органов власти в этой сфере и желанием сэкономить бюджетные средства. Несмотря на это, принятый закон предусматривает расходы из Государственного бюджета на финансовую поддержку общественного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере защиты общественной морали, который за государственный счет смогут осуществлять творческие союзы в сфере культуры и искусств, журналистики.