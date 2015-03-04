Президент подписал Закон, который создает предпосылки для ликвидации Нацкомиссии общественной морали

Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите общественной морали».

Согласно Закону № 173-VIII от 10 февраля, из Закона Украины «О защите общественной морали» исключаются положения по определению статуса и принципов деятельности Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Отмечается, что контроль за соблюдением требований законодательства в сфере защиты общественной морали в пределах своей компетенции осуществляют Министерство внутренних дел Украины, центральные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере культуры, кинематографии, государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственной таможенного дела, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового, таможенного законодательства, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Общественный контроль за соблюдением требований законодательства в сфере защиты общественной морали осуществляют творческие союзы, действующие в сфере культуры и искусств, журналистики. Государство обеспечивает финансовую поддержку в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований этого и других законов в сфере защиты общественной морали в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

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