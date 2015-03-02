Власти Киева поручили найти решение, чтобы сохранить остатки древней улицы на Почтовой площади

Власти Киева поручили заказчику строительства торгового центра на Почтовой площади найти оптимальное проектное решение, чтобы сохранить остатки древней улицы в структуре общественного пространства ТЦ.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городского головы.

«Примеры создания подобных центров есть в Европе: когда в современном городе создают историко-культурные места, сохраняя уникальные находки археологов», - отметил Кличко.

Мэр заверил, что уникальная находка археологов, которую на глубине семь метров нашли часть улицы средневекового Киева, будет сохранена. По его словам, городская власть привлекла историков, археологов, других специалистов к изучению находки и провела переговоры с инвестором, который проводит строительство ТЦ на Почтовой площади.

«Артефакты XI-XIII веков никоим образом не будут уничтожены или повреждены. Я в пятницу был на месте, осмотрел раскопки и пообщался с археологами. Распорядился остановить все работы, которые могут повредить находку», - подчеркнул Кличко.