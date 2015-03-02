Украинцы могут получить выходной день 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Петр Порошенко предложил установить еще один праздничный день - День защитника Украины, который согласно Указу Президента отмечается 14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Соответствующий законопроект №2187 “О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (относительно установления праздничного дня - День защитника Украины)” был зарегистрирован Президентом Украины Петром Порошенко 20 февраля.

Таким образом, в случае одобрения проекта парламентом, праздничными днями в Украине будут:

1 января - Новый год

7 января - Рождество Христово

8 марта - Международный женский день

1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся

9 мая - День Победы

28 июня - День Конституции Украины

24 августа - День независимости Украины

14 октября - День защитника Украины.