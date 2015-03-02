Украинцы могут получить выходной день 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Петр Порошенко предложил установить еще один праздничный день - День защитника Украины, который согласно Указу Президента отмечается 14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Соответствующий законопроект №2187 “О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (относительно установления праздничного дня - День защитника Украины)” был зарегистрирован Президентом Украины Петром Порошенко 20 февраля.
Таким образом, в случае одобрения проекта парламентом, праздничными днями в Украине будут:
1 января - Новый год
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся
9 мая - День Победы
28 июня - День Конституции Украины
24 августа - День независимости Украины
14 октября - День защитника Украины.