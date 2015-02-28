Днепропетровский апелляционный суд защитил право верующего на альтернативную службу

Днепропетровский областной апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор для верующего, который во время мобилизации просил направить его на альтернативную службу. Решение суда было оглашено 26 февраля после второго заседания в апелляционной инстанции, сообщает ИРС.

Таким образом, апелляционный суд не согласился с доводами прокуратуры Новомосковска Днепропетровской области, которая добивалась осуждения члена религиозной общины Свидетелей Иеговы за уклонение от военной службы. Представители прокуратуры убеждены: закон о мобилизации четко определяет категории людей, которые могут быть освобождены от воинской обязанности, и верующих в том перечне нет.

В то же время защита подсудимого ссылалась на нормы ч. 4 статьи 35 Конституции Украины и практику Европейского Суда по правам человека, где установлено право верующих граждан на замену воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой. Решение апелляционного суда уже вступило в силу.

"В данном случае нормы Конституции Украины должны применяться как нормы прямого действия, даже при наличии несогласованностей в других законодательных актах. Следовательно, судебные решения апелляционной и кассационной инстанции являются вполне прогнозируемыми", – считает исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин.