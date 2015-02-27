Депутаты ВР объединились в межфракционную группу за духовность и нравственность Украины

Более 70 народных депутатов Украины образовали межфракционное депутатское объединение «За духовность, нравственность и здоровье Украины», сообщает ИРС.

Цель межфракционной группы – объединить парламентариев вокруг формирования духовных ценностей в украинском обществе. Также в ее составе создается экспертная группа из специалистов в различных областях для подготовки законодательных инициатив, направленных на укрепление морали, духовного и физического здоровья нации, а также на предотвращение негативных явлений в украинском государстве.

"Мы понимаем, что настоящие изменения, которых с нетерпением ожидает украинский народ, начнутся только с началом духовных изменений в ментальности нашей нации. После Революции прошел уже год, но видим, что изменения происходят крайне трудно. Мы, как народные депутаты, понимаем, что настоящие изменения в экономике, в политике и в общественной жизни произойдут только после духовного возрождения общества. Именно поэтому, эта группа является важной частью жизни украинского парламента!" – отметил руководитель межфракционного объединения Павел Унгурян.