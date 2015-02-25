В Крыму с 1 марта запретят деятельность религиозных организаций, не прошедших регистрацию по законам РФ

Украинские церкви и религиозные организации в Крыму до 1 марта 2015 года должны подать документы на перерегистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не выполнение этого условия РФ влечет за собой запрет на религиозную деятельность таких юридических лиц и их дальнейшую ликвидацию, сообщает Институт религиозной свободы.

Такое требование содержится в статье 19 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.11.1994 года с недавними поправками в соответствии с Федеральным законом РФ № 506-ФЗ от 31.12.2014 года.

"Юридические лица, не приведшие свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации, которые не обратились с заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц и не приобрели статус филиала (представительства) иностранного юридического лица в срок, установленный этой статьей..., после окончания этого срока не имеют права осуществлять деятельность на территории Российской Федерации... и подлежат ликвидации", - указано в Федеральном законе РФ.

Начальник отдела по делам религий и национально-культурных обществ Министерства культуры Крыма Александр Селевко сказал, что завершить переход крымских религиозных общин в российское правовое поле планировалось до 31 декабря 2014 года. Однако срок пришлось продлить до 1 марта 2015 года.

По данным заместителя полномочного представителя президента РФ в Крыму Владимира Бобровского, в регионе перерегистрируется 9 общин. Еще 73 находятся в стадии регистрации. Свои уставы в Москве зарегистрировали только 2 религиозные организации.

На начало 2014 года в Крыму со статусом юридического лица действовало 1409 религиозных организаций. Еще около 674 религиозных общин, в основном крымскотатарских, действовали без регистрации. За последние 25 лет количество религиозных общин в Крыму увеличилось с 47 до 2083.

По мнению экспертов ИРС, лишение статуса юридического лица в первую очередь поставит под угрозу имущественные права украинских религиозных общин, которые не смогут распоряжаться своими храмами, молитвенными домами, мечетями и другими сооружениями.

Кроме этого, только зарегистрированные религиозные организации могут проводить религиозные обряды в больницах, детских домах, домах престарелых и тюрьмах; приглашать иностранных граждан на работу; открывать банковские счета для получения пожертвований; приобретать и арендовать помещения для богослужений и другое имущество; производить и распространять литературу, печатные, аудио - и видеоматериалы; осуществлять благотворительную деятельность; устанавливать и поддерживать международные связи и контакты.

По материалам ИРС