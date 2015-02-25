Турчинов выразил соболезнования по поводу смерти главы УАПЦ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил соболезнования епископату и верующим украинской автокефальной православной церкви по поводу кончины Митрополита Киевского и всея Украины Мефодия, Предстоятеля Украинской Автокефальной Православной Церкви. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

«Примите самые искренние соболезнования по поводу смерти Митрополита Киевского и всея Украины Мефодия, Предстоятеля Украинской Автокефальной Православной Церкви», - говорится в сообщении.

Митрополит УАПЦ Мефодий (в миру Валерий Кудряков) умер на 65-м году жизни после болезни 24 февраля.

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