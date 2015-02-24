Прокуратура требует осуждения верующего за просьбу об альтернативной службе

Прокуратура Новомосковска Днепропетровской области подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор суда в отношении верующего, который просил вместо военной мобилизации направить его на альтернативную службу.

Первое заседание в Днепропетровском областном апелляционном суде по этому делу состоялось 19 февраля, сообщает ИРС.

Житель Новомосковска отказался идти на военную службу во время мобилизации из-за своих религиозных взглядов и решил воспользоваться правом на альтернативную службу согласно ч. 4 статьи 35 Конституции Украины. Однако прокуратура усмотрела в этом уголовное преступление и потребовала от суда приговорить верующего к 2 годам тюремного заключения.

Суд первой инстанции встал на сторону верующего. Теперь прокуратура решила обжаловать это решения в апелляционном суде.

Чтобы такие случаи не происходили, по мнению исполнительного директора Института религиозной свободы Максима Васина, нужны срочные изменения в украинских законах. “Никто не вправе нарушать гарантированное Конституцией Украины право верующих граждан на альтернативную (невоенную) службу.

По мнению адвоката, это первое в Украине уголовное производство, по которому верующему грозит тюремное заключение за отказ от мобилизации по религиозным соображениям. “Отрицательное решение по данному делу может породить практику наличия узников совести в Украине, что не наблюдалось со времён советского времени”, – заявил адвокат.