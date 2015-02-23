Папа Римский по приглашению президента Петра Порошенко посетит Украину
12:47, 23 февраля 2015Государство
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Папа римский приедет в Украину / cbc.ca
Папа Римский Франциск по приглашению президента Петра Порошенко посетит Украину.
Об этом сообщил председатель Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит в эфире ”5 канала”.
”Я несколько дней назад вернулся из Ватикана, где мы встречались с Папой Франциском. Позавчера было вручено письмо от президента Порошенко с приглашением, и он нам сказал, что он приедет в Украину. Поэтому хочу поздравить украинцев с тем, что, скорее всего, Папа Римский Франциск, который молится за мир в нашей стране, приедет к нам”, - сообщил Тандит.
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