Папа Римский по приглашению президента Петра Порошенко посетит Украину

Папа Римский Франциск по приглашению президента Петра Порошенко посетит Украину.

Об этом сообщил председатель Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит в эфире ”5 канала”.

”Я несколько дней назад вернулся из Ватикана, где мы встречались с Папой Франциском. Позавчера было вручено письмо от президента Порошенко с приглашением, и он нам сказал, что он приедет в Украину. Поэтому хочу поздравить украинцев с тем, что, скорее всего, Папа Римский Франциск, который молится за мир в нашей стране, приедет к нам”, - сообщил Тандит.