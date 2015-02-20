В ВР Украины создана депутатская группа «За духовность, нравственность и здоровье Украины»

В Верховной Раде Украины создана и зарегистрирована межфракционная депутатская группа "За духовность, нравственность и здоровье Украины». В состав группы уже вошло более 70 народных депутатов, сообщает "Религия в Украине".

Цель данной межфракционной депутатской группы - объединить народных избранников вокруг формирования духовных ценностей в украинском обществе. Кроме этого, для принятия соответствующих законов, которые будут способствовать укреплению морали, духовного и физического здоровья нации, препятствовать негативным явлениям, которые имеют место в украинском государстве.

"Мы понимаем, что настоящие изменения, которые с нетерпением ожидает украинский народ, начнутся только с началом духовных изменений в ментальности нашей нации. После революции прошел уже год, но мы видим, что изменения происходят крайне трудно. Мы, как народные депутаты, понимаем, что настоящие изменения в экономике, в политике и в общественной жизни произойдут только после духовного возрождения общества. Именно поэтому, эта группа является важной частью жизни украинского парламента! ", - Поделился своими соображениями руководитель группы Павел Унгурян.

Андрей Нагирняк, руководитель отдела социальных вопросов Патриаршей курии УГКЦ, считает знаковым, что в основу формирования государственной политики ложатся духовные ценности. Он отмечает, что замечательным моментом является наличие такой группы, которая выполняет определенную духовную функцию, объединяя вокруг общей молитвы и размышлений над Божьим словом различных по политическим и религиозным взглядам людей.

"Было бы хорошо, чтобы как можно больше депутатов присоединились к этой группе, так как важно, чтобы люди, которые имеют веру в Бога, исповедуют духовные и нравственные ценности, могли бы откровенно об этом заявлять, объединяясь. Конечно, инициативы такой группы имеют давать хороший импульс для общества, особенно в такие кризисные моменты, которые имеем сегодня в Украине ", - прокомментировал Валерий Антонюк, президент Всеукраинского союза церквей евангельских христиан баптистов.

В ближайшее время группа обнародует свои планы на текущий год.