ВР Украины поддержала законопроект о деятельности священников-капелланов в пенитенциарной системе

По сообщению официального сайта Верховной Рады, украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект № 1154 о деятельности священников-капелланов в органах и учреждениях пенитенциарной системы для осуществления пастырской опеки среди арестованных и осужденных.

За это проголосовали 229 народных депутатов на пленарном заседании 11 февраля. Автором проекта выступил депутат Юрий Мирошниченко.

На сегодняшний день, по данным Синодального отдела по делам пастырской опеки пенитенциарной системы, УПЦ проводит духовно-пастырскую работу с осужденными во всех 177 учреждениях, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины. В частности, в указанных пенитенциарных заведениях действуют 103 храма, 27 часовен и сейчас ведется строительство еще 20 церковных сооружений.

Синодальный информационный отдел УПЦ