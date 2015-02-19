Завтра на Майдане при участии Порошенко состоятся мероприятия в память о Героях Небесной Сотни

Завтра, 20 февраля, в 18.30 на Майдане Незалежности в Киеве при участии президента Украины Петра Порошенко состоятся мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной Сотни и годовщины Майдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, программой мероприятий предусмотрено: перезвон киевских церквей; выступление президента; всеукраинская акция «Минута молчания — бесконечность памяти»; открытие световой инсталляции «Лучи Достоинства»; исполнение Государственного Гимна Украины Национальной хоровой капеллой «Думка»; выступление Евгения Нищука со стихотворением «Мамо, не плач, я повернусь весною» Оксаны Максимишин-Корабель; «Реквием» Вольфганга-Амадея Моцарта в исполнении Национального симфонического оркестра Украины (дирижирует Владимир Сиренко) и Национальной хоровой капеллы «Думка» (дирижирует Евгений Савчук); исполнения песни «Плине кача» группой «Піккардійська Терція»; возложение лампадок и цветов на места расстрелов Небесной Сотни.

Аккредитацию представителей СМИ осуществляет УКМЦ до 12.00 20 февраля по телефонам: +380 50 157 81 59 и +380 95 832 45 75.

Представители СМИ приглашаются с 17.00 (вход со стороны гостиницы «Украина», аллея Небесной сотни).

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Первого национального.