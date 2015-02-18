В парламенте состоится заседание комитета с участием Всеукраинского Совета Церквей
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности проведет расширенное заседание совместно с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, сообщает ИРС.
В мероприятии примут участие заместитель Министра культуры Украины, народные депутаты Украины из разных парламентских комитетов, представители Национального института стратегических исследований, Института религиозной свободы и других общественных организаций.
Цель заседания – обсудить законодательный процесс по гармонизации государственно-церковных отношений и вместе найти ответы на вопросы:
-какими должны быть механизмы единения государства и Церкви во времена военной агрессии?
-какими должны быть механизмы решения проблем в отношениях, как между отдельными конфессиями, так и между государством и Церковью?
-какие конкретные совместные шаги нужно сделать сегодня для восстановления мира и совместной защиты христианских и демократических ценностей?
Расширенное заседание Комитета состоится по адресу: Киев, ул. Грушевского, 18/2, комн. 12. Регистрация участников с 11:30.