Президент Украины встретился с главами Церквей и религиозных организаций

Во вторник, 17 февраля, в 14:30 началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и глав конфессий – членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Об этом сообщил Председатель ВСЦиРО, руководитель Церкви адвентистов седьмого дня Виктор Алексеенко.

Это первая рабочая встреча Петра Порошенко с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций с момента его избрания на пост Главы государства.

Ранее Совет Церквей подготовил перечень актуальных вопросов государственно-конфессиональных отношений. Среди них: необходимость законодательного закрепления капелланской службы в Вооруженных Силах Украины и в учреждениях пенитенциарной системы, упрощение оформления гуманитарных грузов для нужд переселенцев и военных, реформы в сфере образования и усовершенствование законодательства в сфере защиты общественной морали.

ИРС