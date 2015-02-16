Суд оправдал верующего, который добивался права на альтернативную службу

Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области вынес оправдательный приговор по делу № 183/6316/14 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации), сообщает ИРС.

Факт уклонения от мобилизации не подтвердился в судебном заседании – обвиняемый принадлежит к религиозной организации, вероучение которой не допускает пользования оружием («Свидетели Иеговы»). Он прибыл в военкомат по повестке, был признан годным к службе, но просил направить его для прохождения альтернативной (невоенной) службы – в этом ему было отказано, уточняет Юрлига подробности дела.

Суд счел, что обвиняемый подпадает под действие ч. 4 ст. 35 Конституции, ч. 4 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 2 Закона «Об альтернативной (невоенной) службе», а потому имеет право на замену воинской обязанности альтернативной службой, в том числе, военной службы по призыву по мобилизации, поскольку его вера запрещает использовать оружие. Также суд сослался на решения Европейского Суда по правам человека по делам «Баятян против Армении», «Стефанов против Болгарии», «Эрчеп против Турции».

Суд посчитал, что своими действиями обвиняемый лишь реализовал свое право на свободу совести и вероисповедания и гарантированное ему Конституцией право на прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Представление заявления о невозможности прохождения военной службы в связи с религиозными убеждениями не может служить основанием для признания действий призывника уклонением от призыва по мобилизации. Это связано с тем, что место проживания обвиняемого не менялось, от работников военкомата и органов внутренних дел он не скрывался, являлся на все вызовы, предоставлял объяснения в обоснование своих позиций.

В оправдательном приговоре суда отмечено, что соответствии с ч. 2 статьи 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения права граждан на прохождение альтернативной службы с указанием срока действия этих ограничений. Однако такие ограничения в нормативно-правовых актах Украины в настоящее время не существуют.

Объективных доказательств, прямо или косвенно подтверждающих виновность члена религиозной общины «Свидетели Иеговы» в уклонении от призыва по мобилизации, ни органами предварительного расследования, ни прокурором (на которых в соответствии с ч. 1 статьи 92 УПК Украины возложена обязанность доказывания) суду не было предоставлено.

Минобороны Украины подтвердило наличие у верующих граждан права на альтернативную службу во время мобилизации. Однако на практике не все военкоматы знают об этом конституционном праве граждан или сознательно не соблюдают его.

При этом законодательство Украины не имеет чёткого механизма замены военной обязанности альтернативной (невоенной) службой в условиях мобилизации. В связи с этим Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины обратился к Минобороны и Минкультуры Украины с просьбой разработать соответствующие законодательные изменения.