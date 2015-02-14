Совет Церквей негативно оценил решение ВР ликвидировать Комиссию по защите общественной морали

Верховная Рада приняла закон о ликвидации Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали.

За это решение 10 февраля проголосовали 245 парламентариев, сообщает Институт религиозной свободы.

При рассмотрении этого вопроса в сессионном зале парламента никто из депутатов не выступил против данной инициативы. Представители парламентской коалиции активно выступали за ликвидацию Комиссии, объясняя это существованием других органов власти в этой сфере и желанием сэкономить бюджетные средства.

"Ликвидация Национальной комиссии по вопросам морали также является требованием коалиционного соглашения, и этот законопроект был внесен по требованию общественных организаций, которые требовали ликвидировать такую комиссию как бессмысленную. Я хочу подчеркнуть, что совершенно не идет речь о прекращении государственного контроля за защитой общественной морали, наоборот, этот государственный контроль только усиливается", – заявила с парламентской трибуны Ольга Червакова (фракция БПП), автор законопроекта № 1647.

В отличие от этого, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что этот закон содержит "риски чрезмерной либерализации сферы обращения и распространения в украинском обществе продукции сексуального или эротического характера, а также продукции, содержащей пропаганду культа насилия, жестокости, порнографии и т.д.".

В итоге закон о ликвидации Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали поддержали104 депутата из фракции «Блок Петра Порошенко», 42 голоса дал «Народный фронт», 25 – «Самопомощь», 20 – «Оппозиционный блок», 18 – Радикальная партия О.Ляшка, 13 – ВО «Батькивщина», 11 – группа «Воля народа», 12 – внефракционные депутаты.

Против проголосовали только депутаты Павел Унгурян, Георгий Логвинский («Народный фронт») и Михаил Папиев («Оппозиционный блок»).

Как сообщал ИРС, принятый закон позволяет без заключения Комиссии распространять продукцию сексуального или эротического характера, в частности печатную и полиграфию. Зрелищные мероприятия такого характера так же смогут проводиться без государственного надзора со стороны Комиссии.

Также без заключения Комиссии будет разрешена продажа, прокат и публичная демонстрация в кинотеатрах и видеозалах аудио-, радио-, кино-, видеопродукция сексуального характера или с элементами эротики.

В связи с этим Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил обеспокоенность отсутствием диалога с Верховной Радой по этой и другой проблематике. Главы Церквей и религиозных организаций накануне голосования обратились к парламентским фракциям с просьбой не поддерживать этот законопроект для того, чтобы провести широкое общественное обсуждение целесообразности ликвидации Комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Поскольку депутаты проигнорировали это предложение, Всеукраинский Совет Церквей будет просить Президента Украины не спешить с подписанием принятого закона с целью проведения обсуждения в формате круглого стола, чтобы можно было учесть мнение широкой общественности, а не только медиа бизнеса.

Стоит отметить, что впервые вопрос о ликвидации Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали был поднят в рамках так называемой "административной реформы", которую проводил режим Януковича в конце 2010 года. Однако Верховная Рада прошлого созыва не решилась принять такое решение.