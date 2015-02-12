ВР приняла за основу законопроект о служении священников-капелланов в СИЗО и тюрьмах

11 февраля Верховная Рада поддержал в первом чтении законопроект № 1154 о деятельности священников-капелланов в органах и учреждениях пенитенциарной системы для осуществления пастырской опеки среди арестованных и осужденных, сообщает ИРС.

Автором проекта выступил депутат Юрий Мирошниченко. В разработке этих законодательных изменений еще в 2013 году принимали участие представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, Института религиозной свободы и Государственной пенитенциарной службы Украины.

"Каждый осужденный человек будет иметь неограниченную возможность, если ему нужно, встречаться со священнослужителем. Это важно для того человека, который сегодня стала на путь исправления", – отметил председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

Заместитель председателя Комитета по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский отметил, что предложенный законопроект содержит три важных вещи.

"Во-первых, он позволяет доступ священника не просто ко всем заключенным, но и к тем, кто только взят под стражу. Во-вторых, он гарантирует неприкосновенность права на исповедь и конфиденциальность исповеди. В-третьих, он гарантирует доступ к душпастырству не только заключенными, а и персоналу мест лишения свободы, который, как вы знаете, находится в достаточно тяжелых условиях и нуждается в душпастырском внимании не в меньшей степени, чем, собственно, заключенные", – заявил депутат.

По результатам голосования Верховная Рада приняла законопроект № 1154 за основу для того, чтобы профильный комитет учел поправки депутатов и подготовил текст ко второму чтению.