В Греции запустили процесс отделения Церкви от государства

Новый министр образования Греции Аристидис Балтас на заседании Парламента сформулировал программу Правительства по вопросу отношений Церкви и государства, сообщает AgionOros.ru.

По словам министра, «Церковь необходимо отделить от государства, но это процесс длительный и сложный». Г-н Балтас подчеркнул, что «первые шаги по отделению Церкви от государства могут быть предприняты в ближайшее время».

Экономический кризис стал суровым испытанием для православного духовенства. Шестьдесят лет назад Элладская Церковь передала государству значительную часть своей собственности, в том числе землю. Согласно Договору, в обмен на церковное имущество государство обязалось выплачивать зарплаты священникам из бюджета.

Проводя политику жесткой экономии, правительство не только сокращает зарплаты священнослужителей, но и количество самих клириков. В соответствии с новым законодательством вместо десяти вышедших на пенсию или умерших, только один новый священник может рассчитывать на зарплату от государства. Прямым следствием этого является острая нехватка приходских священников в отдаленных районах страны.

Православие.Ru