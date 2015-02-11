Всеукраинский Совет Церквей призвал верующих участвовать в защите Украины (укр.)

Звернення

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

про обов’язок допомоги у захисті Батьківщини

Дорогі брати і сестри, співвітчизники!

Вперше від часу відновлення своєї незалежності Україна постала перед загрозою зовнішньої небезпеки та особливими внутрішніми викликами.

Норми міжнародного права та принципи моралі плюндруються у намаганні змусити українців відмовитися від можливості самостійно визначати своє майбутнє. Докладаються значні зусилля щоби зруйнувати суверенітет та цілісність нашої держави.

Як глави і представники Церков і релігійних організацій України ми намагаємося і будемо робити все, що від нас залежить, для припинення кровопролиття, встановлення міцного миру, подолання ворожнечі між людьми та народами. Разом з тим ми визнаємо право людини та держави боронити себе від агресії, від тих, хто незаконно взявши в руки зброю замислив зло, сіючи смерть, горе та сльози на українській землі Донбасу.

Тому ми закликаємо віруючих, у відповідності до своїх релігійних переконань та можливостей, брати участь в обороні Батьківщини. Заради спільної перемоги один нехай йде до війська, інший нехай посильно працює, допомагаючи армії як капелан, волонтер, у шпиталях, нехай допомагає родинам військовослужбовців, постраждалим мирним мешканцям Донбасу та вимушеним переселенцям.

Ми звертаємо свій голос до політиків та державних керівників: всі суперечності слід відкласти, об’єднавши зусилля для захисту Батьківщини, для боротьби з головним внутрішнім злом – корупцією, для проведення необхідних економічних і політичних реформ на благо всього українського народу. В минулому наш народ не раз зазнавав поразки саме тому, що його провідники сварилися між собою, у час зовнішньої агресії продовжували сперечатися за владу і повноваження. Уроки історії маємо пам’ятати, щоби нині не припускатися старих помилок.

Для подолання агресії, встановлення справедливого миру в Україні потрібна консолідація зусиль суспільства, всіх гілок державної влади, політичних партій та громадських організацій. До такого єднання зусиль у обороні Батьківщини, у допомозі захисникам Вітчизни та постраждалим мирним мешканцям Донбасу ми закликаємо і віруючих всіх Церков та релігійних організацій. Заради свободи і свого майбутнього ніхто не повинен залишатися осторонь у час боротьби за мир, незалежність і свободу своєї країни.

Всіх віруючих ми закликаємо продовжувати молитви про мир у державі, про зупинення кровопролиття, про перемогу правди, утвердження справедливості та свободи. Особливо закликаємо молитися про захисників України, які заради нас віддають своє життя. Сподіваємося, що з Божою допомогою мир, порозуміння та процвітання повернуться на українську землю.

Нехай благословення Всевишнього перебуває з усіма, хто захищає Україну, прагне миру та бореться за правду.

Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій –

Філарет,

Патріарх Київський і всієї Руси-України,

черговий головуючий у ВРЦіРО

Схвалено 10 лютого 2015 року на засіданні у Києві.