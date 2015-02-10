Депутаты ликвидировали Нацкомиссию по вопросам морали

Верховная Рада внесла изменения в Закон «О защите общественной морали» (№ 1647).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщила на заседании парламента первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова, этот закон создает предпосылки для ликвидации Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

По словам Черваковой, это наиболее одиозная государственная структура, которая за 10 лет существования запомнилась лишь скандальными решениями, попытками запретить мультфильм о Симпсонах, песни группы “Скрябин” и поисками порнографии в художественных произведениях.

Она отметила, что согласно заключению Министерства юстиции эта комиссия “не имеет отдельного предмета регулирования”, то есть она “только дублирует функции других государственных органов”.

Как сказала Червакова, целью закона является “усовершенствование государственного надзора за соблюдением законодательства в сфере общественной морали, то есть устранение такого дублирования и путаницы, которая возникает в результате такого дублирования функций”.

По ее словам, речь идет также о сохранении государственных средств, поскольку “за последние 5 лет на комиссию было потрачено, согласно ее же ответу на запрос общественной организации, 30 млн. грн, то есть это 6 млн. грн в год”.

Ликвидация этой комиссии “является также требованием коалиционного соглашения, и этот законопроект был внесен по требованию общественных организаций, которые требовали ликвидировать такую комиссию как бессмысленную”, - отметила Червакова.

Она подчеркнула, что “абсолютно речь не идет о прекращении государственного контроля по защите общественной морали, а наоборот - этот государственный контроль только усиливается”.

Как отметила депутат, есть 9 органов в государстве, которые занимаются этими вопросами. При этом экспертизы комиссии являются «юридически никудышными, их нельзя приложить ни к административному, ни к уголовному делу», - сказала она.

Червакова отметила, что в период Революции достоинства эта комиссия «не приняла ни одного решения, она заседала 28 ноября, а в следующий раз она заседала 27 февраля, и первое ее решение было - разрешить играть в компьютерные игры при соблюдении законодательства Украины, а также о признании Тараса Шевченко национальным героем Украины».