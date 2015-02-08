В Минобороны Украины разъяснили права верующих во время мобилизации

По поручению Минобороны Украины военное командование разъяснило пути реализации прав верующих граждан по выполнению своего долга перед государством во время мобилизации.

Вопросы альтернативной (невоенной) службы пояснил Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Пушняков в письме № 116/2/2/10056 от 15.09.2014 года в ответ на обращение Института религиозной свободы к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

«Вопрос освобождения верующих граждан от учебных сборов и призыва на военную службу в особый период во время мобилизации решается в соответствии с требованиями раздела II Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе»”, – говорится в разъясняющем письме.

При этом генерал-лейтенант Пушняков объяснил, что «отдельные случаи призыва в Вооруженные Силы Украины военнообязанных во время мобилизации были связаны с тем, что призыв осуществлялся в сжатые сроки, которые не позволяли верующим военнообязанным своевременно подать документы, подтверждающие их принадлежность к религиозным общинам, и соответствующей инертностью работы комиссий районных государственных администраций».

Таким образом, впервые представитель Министерства обороны Украины подтвердил необходимость применения положений Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» во время мобилизации, на чем Институт религиозной свободы акцентировал внимание в своем Разъяснении еще в марте 2014 года.

В то же время, Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины напомнил ранее высказанную позицию о том, что действующее законодательство Украины содержит существенные недостатки в сфере реализации гарантированного Конституцией Украины права верующих на замену воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой.

По словам генерал-лейтенанта Пушнякова, в законодательстве отсутствует механизм перевода на альтернативную службу тех мобилизованных военнообязанных верующих, которые не успели в 7-дневный срок подать мотивированное письменное заявление в районную госадминистрацию и до момента призыва получить решение комиссии по вопросам альтернативной службы.

«Такие военнообязанные, согласно действующему законодательству Украины, практически лишаются права на прохождение альтернативной (невоенной) службы», – отметил Командующий.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа по созданию инженерно-строительных подразделений из числа военнослужащих, которые по религиозным и иным причинам не могут выполнять задачи с оружием.

«Принимая во внимание то, что призыв верующих граждан на военную службу во время мобилизации может привести к правовым последствиям, таким как отказ от выполнения приказов командиров по религиозным убеждениям, Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины поддерживает предложение об освобождении верующих граждан от учебных сборов и призыва на военную службу во время мобилизации», – подытожил генерал-лейтенант Пушняков.

Напомним, в части 4 статьи 35 Конституции Украины указано, что воинский долг должен быть заменен альтернативной (невоенной) службой в случае, если его выполнение противоречит религиозным убеждениям гражданина.