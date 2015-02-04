Минобороны утвердило Положение о службе военного духовенства в Вооруженных Силах Украины

Министерство обороны Украины утвердило Положение о службе военного духовенства (капелланской службе) в Вооруженных Силах Украины. Приказ № 40 от 27 января, который подписал Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак, направлен на регистрацию в Министерство юстиции Украины. Создание службы предполагается не только в армии, но также в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе Украины, сообщает ИРС.

Положение определяет, что "основным назначением военного священника (капеллана) является религиозная опека личного состава Вооруженных Сил Украины и членов их семей, с целью поощрения, углубления религиозной жизни, содействие укреплению положительных черт характера и нравственных ценностей".

Предполагается, что священнослужители, которые предложены религиозными организациями и успешно прошли отбор, трудоустраиваются с заключением трудовых договоров на должности в Вооруженных Силах Украины. Они будут принадлежать к духовному персоналу и иметь статус военных священников (капелланов) с соответствующими правами.

С целью организации деятельности военных священников (капелланов), их всестороннего обеспечения, учета и отчетности ожидается, что в составе Министерства обороны Украины будет создано главное подразделение соответствующего профиля. Также будут созданы территориальные подразделения службы военного духовенства.

В соответствии с Положением, военным священником (капелланом) может быть гражданин Украины, который отвечает следующим требованиям:

является священнослужителем религиозной организации, представленной в Совете по делам душпастырской опеки при Минобороны Украины;

имеет не менее 3 лет опыта деятельности священнослужителя;

рекомендован руководителем религиозной организации для осуществления служения среди личного состава Вооруженных Сил Украины;

успешно прошел обучение основам военного дела, военно-гуманитарной и военно-психологической подготовки и получил соответствующий документ;

имеет духовное образование;

владеет государственным языком;

признает Кодекс военного священника (капеллана).

В документе также урегулирован механизм взаимоотношений между священниками и военным командованием, а также определены их права и обязанности.