Всеукраинский Совет Церквей против ликвидации Комиссии по защите общественной морали

В Верховную Раду Украины внесен законопроект № 1647, направленный на ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали, сообщает Институт религиозной свободы.

Автором инициативы выступила депутат Ольга Червакова (фракция БПП), которая до избрания работала шеф-редактором программы «Подробности недели» на телеканале Интер.

Законопроект дает возможность без заключения Комиссии распространять продукцию сексуального или эротического характера, в частности печатную и полиграфию. Зрелищные мероприятия такого характера так же смогут проводиться без государственного надзора со стороны Комиссии.

Также без заключения Комиссии предлагается разрешить продажу, прокат и публичную демонстрацию в кинотеатрах и видеозал аудио-, радио-, кино-, видеопродукции сексуального характера или с элементами эротики.

При этом Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что это законодательное предложение содержит "риски чрезмерной либерализации сферы обращения и распространения в украинском обществе продукции сексуального или эротического характера, а также продукции, содержащей пропаганду культа насилия, жестокости, порнографии и т.п.".

Похожей позиции придерживаются главы украинских церквей и представители просемейных общественных движений.

В частности, в обращениях Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций за подписью Патриарха Филарета сказано: "Убеждены, что любая свобода не может быть абсолютной, иначе перерастает в произвол и наносит ущерб другим гражданам. Так же и в сфере информационной политики Украинское государство должно принимать надлежащие меры для создания безопасного информационного пространства для детей и для защиты своих граждан от злоупотреблений со стороны СМИ".

Невзирая на замечания экспертов ВР и мнение Церквей, парламентский Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект № 1647. Примечательно, что уже на первом заседании Комитета его председатель Виктория Сюмар («Народный фронт») объявила первым приоритетом ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам общественной морали.

Напомним, что в подпункте 2.3.4 раздела XV «Социально-гуманитарная реформа» коалиционного соглашения участники парламентской коалиции поставили себе задачу ликвидировать эту Комиссию как государственную институцию.

Впервые вопрос о ликвидации Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали был поднят на правительственном уровне в рамках так называемой "административной реформы", которую проводил режимЯнуковича в конце 2010 года. Соответствующая норма президентского Указа до сих пор остается в силе.

Как сообщал ИРС, в октябре 2014 года на заседании Кабинета Министров Украины был отклонен проект, предусматривавший аналогичные изменения в Закон Украины «О защите общественной морали» с целью ликвидации этой Комиссии. "И это не только демонстрация уважения к просьбам, которые поступили от церковных иерархов и религиозных лидеров. Это моя принципиальная позиция", – заявил тогда Премьер-министр Украины Арсений Яценюк.