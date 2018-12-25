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Порошенко поздравил украинцев, которые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю

10:45, 25 декабря 2018
Государство
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Порошенко / president.gov.ua

Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

«Мы радуемся, потому что рожденный Иисус утешает и окутывает нас своей любовью», - сказал Президент и вспомнил слова апостола Павла, который написал «когда с нами Бог, то кто против нас».

«Я верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло, Христос родился - и на земле мир. Рождество – это праздник надежды на лучшее, окутанный таинственностью и семейным теплом. В Вифлеемский пещере Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения», - отметил Порошенко.

«Желаю вам от ангелов – радости, от пастухов – удивления, от мудрецов – прозрения, а от рожденного Бога – мира и любви. Счастливого Рождества и веселых праздников!», - пожелал Президент.

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