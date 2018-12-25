Порошенко поздравил украинцев, которые празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев, которые празднуют Рождество по григорианскому календарю.

Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

«Мы радуемся, потому что рожденный Иисус утешает и окутывает нас своей любовью», - сказал Президент и вспомнил слова апостола Павла, который написал «когда с нами Бог, то кто против нас».

«Я верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло, Христос родился - и на земле мир. Рождество – это праздник надежды на лучшее, окутанный таинственностью и семейным теплом. В Вифлеемский пещере Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения», - отметил Порошенко.

«Желаю вам от ангелов – радости, от пастухов – удивления, от мудрецов – прозрения, а от рожденного Бога – мира и любви. Счастливого Рождества и веселых праздников!», - пожелал Президент.