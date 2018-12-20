Совет Церквей объявил следующий год - Годом семьи

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций посетил Тернополь и Збараж, где встретился с руководством области, местными иерархами Церквей и священниками, руководителями местных религиозных организаций.

Выездное заседание Совета Церквей произошло в Збаражском замке на Тернопольщине под председательством раввина Якова Дов Блайха, Главного раввина Киева и Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

В обсуждении также приняли участие председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна, председатель областного совета Виктор Овчарук, мэр Збаража Роман Поликровский, а также местные религиозные деятели – члены областного совета церквей при Тернопольской областной госадминистрации.

“Для нас чрезвычайно важно, что те христианские и моральные ценности, которые есть во всех без исключения конфессиях, представленных во Всеукраинском Совете Церквей, а их – семнадцать, имеют ключевой момент – мы строим моральное общество. Поэтому такие мероприятия должны проводиться часто. И приятно, что впервые выездное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций состоялось именно на Тернопольщине”, – подчеркнул глава области Степан Барна.

Участники выездного заседания обсудили вопросы государственно-конфессиональных отношений в Украине, развитие военного и медицинского капелланства, сохранение института семьи в условиях навязывания гендерной идеологии, обеспечение прозрачного и честного избирательного процесса в 2019 году.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций принял обращение к Кремлю с требованием отпустить домой пленных украинских моряков, которые находятся в России под арестом от времени российской вооруженной агрессии в Керченском проливе 25 ноября.

Учитывая вызовы, которые сегодня переживает институт семьи и супружество как союз мужчины и женщины, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций решил объявить новый 2019 год – Годом семьи.