В следующем году на государственном уровне будут отмечать 150-летие Климентия Шептицкого

Верховная Рада Украины приняла постановление о чествовании на государственном уровне 17 ноября 2019 года 150 лет от дня рождения Климентия Шептицкого (1869-1951 годы жизни), церковного и общественного деятеля, политзаключенного советского режима.

Как сообщает "Духовная величие Львова" со ссылкой на "Радио Свобода", блаженный Климентий Шептицкий признан в 1996 году Праведником Народов Мира, ибо вместе с братом – митрополитом Андреем – спас более 200 евреев в годы Второй Мировой войны.

Отец Климентий (в светской жизни – Казимир граф Шептицкий) – родной брат митрополита Андрея Шептицкого, шестой сын в графской семье Иоанна и Софии Шептицких. Он родился 17 ноября 1869 года в родовом имении в Прилбичах, на Львовщине.