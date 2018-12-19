Украинские скауты принесли в Верховную Раду Вифлеемский огонь мира
Украинские скауты из организации "Пласт" 19 декабря принесли под купол Верховной Рады огонь мира из города Вифлеем.
Об этом сообщает "Еспресо.TV".
"Уважаемые народные депутаты, для пластунов это стало хорошей традицией - ежегодно передавать Вифлеемский огонь мира в Верховную Раду, для нас это большая честь. Вифлеемский огонь мира - это важный Рождественский символ и пластуны уже 20 лет распространяют его в школы, церкви, государственные учреждения, общественные организации и на Донбасс, на передовую для того, чтобы он символически согревал наших воинов. Очень важно, чтобы этот огонек, как символ Рождества, попал к каждому, кто в эти рождественские дни не может быть дома, в кругу семьи", - сказала представитель "Пласта".
После этого украинские скауты спели народным депутатам песню о вифлеемском огне.
По ее словам, ровно 30 лет назад в 1988 году в подпольной молодежной газете "Спадщина" Андрей Парубий написал статью о необходимости возрождения молодежной скаутской организации "Пласт". Так, они поблагодарили главу Верховной Рады Украины за поддержку украинского международного скаутского движения, а также всех нардепов, которые осознают важность поддержки молодежного скаутского движения.