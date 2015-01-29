Сенаторы США предлагают создать в Ираке провинцию для христиан

Группа американских сенаторов предложила создать в Ираке автономную провинцию для христиан и других религиозных и этнических меньшинств, сообщило в четверг ватиканское агентство Fides.

Семнадцать сенаторов призвали Государственный департамент США оказать помощь иракским властям в создании административной единицы в долине Ниневии. Кроме того, сенаторы в письме госсекретарю Джону Керри потребовали от правительства "прямой поддержки местных сил безопасности, ответственных за защиту меньшинств".

Американские политики также заявили, что намерены сделать все возможное для поддержки христианских общин в Ираке, чтобы не допустить их исхода с Ближнего Востока.

В прошлом году исламисты изгнали христиан и другие меньшинства из долины Ниневии. Беженцами стали в общей сложности около 200 тысяч иракцев, которые в результате преследований и запугивания вынуждены были переселиться в соседний Курдистан.

РИА Новости