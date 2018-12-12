Главы Церквей призвали правительство создать институцию по делам поддержки семьи и детей

Главы украинских конфессий призывают правительство создать центральный орган исполнительной власти в делах поддержки семьи, детей, материнства и отцовства.

Такое предложение Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил 11 декабря Премьер-министру Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

“Учитывая катастрофическую демографическую ситуацию в Украине, большой процент разводов и детей, воспитывающихся в неполных семьях, необходимо направить значительные усилия государства и гражданского общества на поддержку семей, материнства и отцовства, на внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни, создание надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов, на полную замену всех интернатов для сирот детскими домами семейного типа”, – говорится в обращении ВСЦиРО к правительству.

По убеждению ВСЦиРО, все эти задачи в сфере семейной политики требуют создания в Украине центрального органа исполнительной власти в делах поддержки семьи, детей, материнства и отцовства. Значительное ухудшение демографических показателей за период последних 8 лет подтверждает, что государственная семейная политики требует должной институализации, разработки и внедрения государственной программы с соответствующим бюджетным финансированием.

В этом контексте Совет Церквей призывает Верховную Раду принять проект Постановления № 8521 «О мерах по обеспечению защиты семейных ценностей и института семьи в Украине».

Кроме этого, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к властям с призывом не ратифицировать Стамбульскую Конвенцию, а развивать национальное законодательство по противодействию домашнему насилию.

ВСЦиРО также просит Премьер-министра Украины отреагировать на заявление Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко и защитить граждан Украины, которые отстаивают семейные ценности и заботятся о будущим своих детей, от агрессивных нападков чиновников и угроз уголовных преследований только за проявленную гражданскую позицию.