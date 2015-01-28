Порошенко: Мир низко склоняет голову перед теми, кто положил конец преступлениям против человечества

Сегодня все мировое сообщество низко склоняет голову и чтит тех, кто положил конец преступлениям против человечества, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко, общаясь с украинцами - бывшими узниками лагеря Аушвиц-Биркенау и согражданами-участниками освобождения лагеря от нацистов.

Как сообщает президентская пресс-служба, во время встречи со свидетелями тех трагических событий, состоявшейся по завершении мероприятий, посвященных жертвам концлагеря, Порошенко высоко оценил вклад украинского народа в победу над фашизмом.

”Рискуя жизнью, миллионы украинцев вели отважную борьбу с нацистами”, - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил важность сохранения памяти о страшных событиях прошлого века и места, где они происходили для грядущих и будущих поколений. По его убеждению, это поможет уберечь потомков от повтора и возможности возникновения подобных трагедий в будущем.

Вместе с Порошенко с заключенными Аушвица и участниками его освобождения пообщалась бывшая узница концлагеря 90-летняя Анастасия Гулей и 90-летний участник боев за освобождение узников концлагеря Аушвиц-Биркенау Николай Карпенко, которые также приняли участие в памятных мероприятиях.