Порошенко попросил Митрополита Онуфрия помочь освободить украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Предстоятелю Украинской Православной Церкви Митрополиту Онуфрию с просьбой «немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии Церкви принять соответствующие меры» для освобождения украинских моряков.

Об этом сообщает сайт главы государства.

«Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии Церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков – ред. сайта Президента). Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к Патриарху Кириллу с просьбой о содействии в освобождении задержанных украинских моряков.