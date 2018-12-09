Миграционная служба позволит украинцам фотографироваться на документы в религиозной одежде

В Министерстве внутренних дел состоялось межведомственное координационное совещание по проблематике фотографирования в религиозной одежде на документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус.

Обсуждение состоялось 22 ноября при участии заместителей министра внутренних дел Татьяны Ковальчук, Сергея Гончарова, а также председателя Государственной миграционной службы Максима Соколюка, представителей органов власти, Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, мусульманского сообщества и других конфессий, сообщает Институт религиозной свободы.

“У нас есть Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус». Им установлено, что документы, удостоверяющие личность изготавливаются в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) и должны иметь степень защиты, что делает невозможным их подделку”, — сказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

По ее словам, в МВД поступали многочисленные обращения по проблемным вопросам, с которыми сталкиваются представители различных вероисповеданий, включая мусульман, католиков, иудеев. Вопросы касались фотографирования в религиозной одежде (с покрытой головой, но открытым лицом) для оформления документов, удостоверяющих их личность, в том числе паспортов гражданина Украины и паспортов для выезда за границу, вида на постоянное или временное проживание и удостоверений беженцев или лиц, которые нуждаются в дополнительной защите и тому подобное.

Этот запрос общества послужил созыву данного межведомственного совещания, котороя было нацелено на поиск путей решения этого острого вопроса с максимальным учетом его специфики. Ведь действующим на сегодня государственным стандартом установлено, что фотографирование для паспортов осуществляется исключительно без головных уборов.

В совещании приняли участие представители Объединения иудейских религиозных организаций, Украинской греко-католической церкви, Духовного управления мусульман Украины, Украинской Лютеранской Церкви, Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви и других конфессий.