Порошенко принимает участие в мероприятиях памяти жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше

Президент Украины Петр Порошенко с супругой принимает участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, вместе с главой государства в польский Освенцим приехала бывшая заключенная концлагеря 90-летняя Анастасия Гулей и 90-летний участник боев за освобождение узников концлагеря Аушвиц-Биркенау Николай Карпенко.

По данным пресс-службы, на мероприятии присутствуют делегации из более чем 40 стран, в частности, президенты Франции Франсуа Олланд, Германии Иоахим Гаук, Литвы Даля Грибаускайте, президенты Хорватии, Австрии, Словении, Швейцарии, Мальты, а также король Бельгии Филипп І, великий герцог Люксембурга Анри, король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой.

Участники церемонии примут участие в совместном молебне памяти невинно убиенных жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау. После этого они с зажженными лампадками пройдут так называемой дорогой смерти – дорогой, по которой шли узники концлагеря к крематорию, где их сжигали. Затем представители делегаций поставят лампадки на доски памяти с надписями на национальных языках.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау в 1940-1945 годах был одним из самых больших нацистских концлагерей. По разным данным, за годы существования в концлагере было уничтожено более 1 млн человек, подавляющее большинство из которых были евреи, но среди убитых было много и украинцев. 27 января 1945 года узники Аушвиц-Биркенау были освобождены.

27 января ежегодно отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.