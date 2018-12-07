Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о борьбе с антисемитизмом

В украинском парламенте был зарегистрирован законопроект, который регламентирует государственную борьбу с любыми проявлениями ксенофобии и антисемитизма.

Если закон будет принят, то Национальная полиция, органы местного самоуправления, судебная ветка власти и другие правоохранительные структуры будут "обязаны усилить контроль" по защите прав еврейской общины Украины, сообщает проект "Еврейские новости".

"Это – «первая ласточка», отдельный прецедент, который позволит сдвинуть с мертвой точки процесс гуманизации и демократизации, сделать само понятие «дискриминация по национальному признаку» невозможным на территории нашей страны", - сказал автор законопроекта Георгий Логвинский.