Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о борьбе с антисемитизмом
14:23, 07 декабря 2018Государство
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Верховна Рада / УНИАН
В украинском парламенте был зарегистрирован законопроект, который регламентирует государственную борьбу с любыми проявлениями ксенофобии и антисемитизма.
Если закон будет принят, то Национальная полиция, органы местного самоуправления, судебная ветка власти и другие правоохранительные структуры будут "обязаны усилить контроль" по защите прав еврейской общины Украины, сообщает проект "Еврейские новости".
"Это – «первая ласточка», отдельный прецедент, который позволит сдвинуть с мертвой точки процесс гуманизации и демократизации, сделать само понятие «дискриминация по национальному признаку» невозможным на территории нашей страны", - сказал автор законопроекта Георгий Логвинский.
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