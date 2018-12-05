Руководитель департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что объединительный собор должен состояться до 25 декабря.

Об этом он сказал в эфире программы "Лицом к лицу" на телеканале "UATV".

"Сейчас в Украину прибыли экзархи Вселенского патриарха. Они ведут переговоры со всеми участниками объединительного процесса – представителями Церквей. Во время этих консультаций будет определена дата. А патриарх Варфоломей только обнародует ее", - сказал Юраш.

Он рассказал, что ждет другие Церкви в Украине после получения Томаса.

"Другие Церкви в государстве действовать смогут, но они уже будут на канонической территории новой Единой Поместной Церкви. У нее будет руководитель – избранный глава Церкви, а также орган правления – Синод. С другой стороны, есть традиции, которые уже давно сформировались в Украине. Поэтому сейчас в церковной среде идут активные дискуссии, как сопоставить то, что утвердилось в украинском историческом и церковном контексте с реалиями современного мира", - сказал он.

Андрей Юраш сказал, каким должен быть предстоятель новой Церкви.

"Возглавить новую структуру не сможет человек без церковного авторитета. Главные критерии, по которым должны избрать Предстоятеля, это его духовное влияние, моральный авторитет и богословские знания", - считает он.