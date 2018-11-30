Минобразования рекомендовало использовать в школах программу "Я познаю мир с Суперкнигой"

В ноябре Министерство образования и науки Украины одобрило методическую программу “Я познаю мир с Суперкнигой” и рекомендовало ее для использования в общеобразовательных учебных заведениях.

Пособие будут использовать на уроках Христианской этики и на других уроках духовного воспитания, во внеклассной работе, в группах продленного дня, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-центр движения «Территория ответственности».

Программа состоит из 4-х пособий: «Лагерь Суперкниги», «Встречи в Клубе Суперкниги», «Супер поделки» и диски DVD с мультфильмами Суперкниги.

«Суперкнига» – мультипликационный сериал для детей, который представляет хронику событий Ветхого и Нового Завета. Первые 26 эпизодов начали транслироваться с 1 октября 1981 года по 29 марта 1982. Первый сезон мультфильма переведен с английского языка на более чем 30 языков.

«Суперкнига» транслируется на сотнях каналов различных стран мира. На русский, украинский, армянский и эстонский языки «Суперкнигу» дублировала Ассоциация «Еммануил».

В 2011 году вышел первый сезон обновленного мультсериала «Суперкнига 3D».